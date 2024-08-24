Kazanın meydana geldiği an

Çivril ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, henüz plakası belirlenemeyen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Yaralılar araçtan kurtarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril İtfaiye ekipleri, kazada araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı ve 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi

Kaza sonucunda iki araçta da maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.