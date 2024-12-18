Karabağlar Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine sağladığı nakdi yardımlar, spor camiasında büyük takdir topladı. İlçedeki amatör spor kulüpleri başkan ve temsilcileri, Belediye Başkanı Helil Kınay’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Amatör kulüplerden Başkan Kınay’a övgü

Karabağlar’daki amatör spor kulüp başkanları, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a, belediyenin sağladığı nakdi yardımlar ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür etti. Ziyarette, Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı ve Karabağlar Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Cihan Demir ile Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş da yer aldı.

Başkan Helil Kınay, amatör spor kulüplerine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sporun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Kınay, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onların gelişimine katkı sağlamak için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Spor merkezi açılışa hazırlanıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere’de yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin %90 oranında tamamlandığını ve 2025 yılının ilk aylarında açılışının yapılacağını duyurdu. Kınay, “Bu merkezi hep birlikte hizmete açacağız. Gençlerimiz ve spor camiası için çok önemli bir tesis olacak” dedi. Projenin, Karabağlar’daki spor altyapısına büyük katkı sağlayacağı belirtilirken, spor merkezinin bölgede bir cazibe noktası haline gelmesi hedefleniyor.

30 kulübe nakdi destek sağlandı

Karabağlar Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, ilçede faaliyet gösteren 30 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapıldı. Bu destek, farklı liglerde mücadele eden kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu:

Bölgesel Amatör Lig: 1 kulüp

Süper Amatör Lig: 6 kulüp

1. Amatör Lig: 8 kulüp

2. Amatör ve altyapı ligleri: 14 kulüp

Engelli spor kulübü: 1 kulüp

Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, sağlanan desteğin amatör sporun gelişimi için çok değerli olduğunu belirterek Başkan Kınay’a teşekkürlerini sundu ve çiçek ile plaket takdim etti.