Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı, hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. Deliktaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan sabıkalı Servettin A. (36), boşandığı eşinin komşusuna ait evden değerli eşyalar çaldı. Şüpheli, tanınmamak için evden kadın kıyafetleri giyerek ayrıldı, ancak bu çabası güvenlik kameralarından kaçmasına yetmedi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.M.’ye ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin Servettin A. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, şüphelinin 50 bin TL ve 22 gram altın çaldığı görüldü.

Kadın kıyafetleriyle kaçış

Servettin A.’nın hırsızlık yaparken evde kadın kıyafetleri giydiği ve daha sonra bu kıyafetlerle apartmandan ayrıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Servettin A.’nın dairenin balkonuna duvardan tırmandığı ve hırsızlık gerçekleştirdikten sonra, kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek daire kapısından çıktığı anlar yer aldı.

Şüpheli, merdivenleri kullanarak üst kata çıkarak dairenin kapısındaki kameranın önünden geçti. Tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen Servettin A., ardından bu kıyafetleri çıkarıp, binadan ilk girdiği kıyafetlerle ayrıldı. Bu ilginç kaçış yöntemi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otomobiller ve para bulundu

Şüphelinin çaldığı iki otomobil ve 12 bin TL paranın bir kısmı, polis ekipleri tarafından bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Servettin A., polis tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı ve gözaltına alındı.