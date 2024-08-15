Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yandı. 7 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, aracın motor bölümünde aniden duman ve alevlerin yükseldiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Akalan Mahallesi'nde gerçekleşen yangın, aracın sürücüsü tarafından fark edildi. Dumanları gören sürücü, hemen aracı yolun kenarına çekti ve alevlerin kontrol altına alınması için ihbarda bulundu. Olay yerine hızla intikal eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak, araç kısa süre içinde tamamen alevlere teslim oldu.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, aracın motor kısmında meydana gelen bir arızanın yangına neden olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldı.