Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere kolayca ulaşabilmesi için Kent Lokantası’nı hizmete sundu. Otogar’da düzenlenen açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Yeni Adres

Başkan Çavuşoğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışlarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. “İhtiyaçları önceleyen bir belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda, her geçen gün yeni projelerle Denizli halkına dokunuyoruz. Kent Lokantası ile dar gelirli vatandaşlarımız ucuz ve sağlıklı yemeğe kolayca ulaşabilecek,” dedi.

Mutlu Bir Denizli İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Çavuşoğlu, Denizli halkının mutluluğunu öncelik aldıklarını vurgularken, "İnsanların yüzlerinin güldüğü, kadınların mutlu olduğu bir şehir hayaliyle yola çıktık. Kent Lokantası da bu vizyonun bir parçası olarak hayata geçirildi," ifadelerini kullandı.