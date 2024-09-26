Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir - Kocaseyit Hava Limanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Selçuk Demir'in kullandığı 10 RZ 320 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Sait Saylan’ın (43) yönetimindeki 10 ANM 468 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi ve araç içindeki Selçuk Demir ile Büşra Demir (28) araçta sıkıştı.

Otomobilde bulunan Sait Saylan ve 67 yaşındaki annesi Ulviye Saylan da kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Demir çifti kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.