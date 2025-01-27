Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için DESKİ’den yeni bir yardım kampanyası: "Askıda Fatura". Hayırseverler, su faturalarını ödeyerek desteğe devam edebilir.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri buluşturmak amacıyla "Askıda Fatura" uygulamasını başlattı. Bu yenilikçi uygulama, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların su faturalarını hayırseverlerin ödemesini sağlıyor.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Vatandaşlar, DESKİ'nin internet sitesinde yer alan "Askıdaki Faturayı Öde" sekmesine tıklayarak, ödemek istedikleri fatura tutarını seçip işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama, "Alan el, veren eli görmeyecek" ilkesiyle güvenli bir şekilde ilerliyor.

Yardımda dayanışma zamanı

Hayırseverler, ödeme yapmak istedikleri fatura tutarını belirleyip, bu uygulama sayesinde yardıma ihtiyaç duyan bir ailenin faturasını kolayca ödeyebilecek.