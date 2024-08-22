Denizli'nin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Bekilli'de, susuz tarımla yetişen üzümlerin hasadına başlandı. Yeşiloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, bölgenin bağcılık geleneği ve üzüm üretimindeki başarıları öne çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli'nin Türkiye'de üzüm üretiminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Bekilli'de susuz tarımla üzüm hasadı

Bekilli’nin Üzüm Geleneği: Denizli’nin üzüm üretiminde 4. sırada yer aldığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli ilçesinin iklim ve toprak yapısının üzüm yetiştiriciliği için ideal olduğunu vurguladı. Susuz tarımla yetiştirilen üzümler, özellikle kaliteli ve aromatik yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgede bağcılık, yerel halkın ana geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Halil Karagöz, susuz tarımla yetiştirilen üzümlerin, yüksek şeker oranı ve aromasıyla öne çıktığını belirtti. Bağcılığın yanı sıra lavanta ve kekik gibi alternatif tarım ürünlerinin de bölgede yetiştirildiğini ifade eden Karagöz, yerel üreticilerin bağcılık konusunda deneyimli olduğunu ve bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Denizli’nin üretim gücü

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Denizli’de 31 bin 205 hektar alanda 160 bin 666 ton üzüm üretildi. Bekilli ilçesi ise 3 bin 350 hektar alanda 8 bin 425 ton üzüm hasadı yaparak bölgedeki bağcılık faaliyetlerinde önemli bir rol üstleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli’nin iklim özelliklerinin üzüm üretimine uygun olduğunu ve üretilen üzümlerin farklı sektörlerde değerlendirildiğini belirtti.

Çal karası ve İri kara gibi üzüm çeşitlerinin yoğun olarak yetiştirildiği Bekilli’de, sektörel üzümler 15-20 TL, sofralık üzümler ise 20 TL’den alıcı buluyor. Ağustos ayının ilk haftasında başlayan hasat devam ederken, üzümler hem sofralık tüketim hem de sanayi için değerlendiriliyor.

Kaymakam Öztürk: "Bekilli eşittir üzüm"

Bekilli’nin Simgesi Üzüm: Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, bölgenin üzümle özdeşleştiğini vurgulayarak, su kaynaklarının kısıtlı olmasının bu üzümlerin özel bir lezzet ve aroma profiline sahip olmasına katkı sağladığını söyledi. Üzüm yetiştiriciliğinin yüzyıllardır sürdüğünü belirten Öztürk, bu geleneğin bölge halkının geçim kaynağı olarak önemli bir rol oynadığını ifade etti. Bekilli’nin üzümünün, bölgenin doğal özellikleri ve üreticilerin deneyimleri sayesinde benzersiz bir lezzet sunduğunu söyledi.

Bekilli’de üzüm yetiştiriciliğinin yanı sıra kekik, buğday ve arpa gibi tarım ürünleri de yetiştiriliyor. Ancak üzüm hasadı, bölgenin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor. Kaymakam Öztürk, bölgenin üzüm kültürünü koruyarak, kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından önemli bir katkı sağladığını belirtti.