İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından en çok etkilenen Bayraklı Doğançay Mahallesi'nde yangın sonrası tarımsal sulama sisteminin zarar gördüğü bölgelerde seferber oldu. Bir günde bölgeye gönderilen su tankları ve 276 ton su sayesinde, birçok üreticinin geçim kaynağı olan bahçelerin kuruması önlendi. Belediyenin sağladığı hızlı destek, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Doğançay Mahallesi'ne acil su tedariki

Yangının Ardından Hızlı Müdahale: Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Bayraklı’nın Doğançay Mahallesi’nde tarımsal alanların korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Yangında sulama sistemlerinin zarar gördüğü mahallede, ekili alanların kurumaması adına belediye ekipleri hızlıca harekete geçti. Bir günde mahalleye 14 su tankı gönderilerek 276 ton su dağıtıldı. Su depolama imkanı olmayan üreticilere tanklarla su taşındı.

Sulama göletleri de yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, yangından zarar gören sulama göletlerinin onarımı için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yangın nedeniyle göletlerin su tahliye kanallarının zarar gördüğünü ve su kalmadığını ifade eden Çavdar, göletlerin en kısa sürede yeniden faaliyete geçirileceğini söyledi. Su toplama alanlarının da yenileneceğini vurgulayan Çavdar, köyün tüm sulama ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Üreticiler Büyükşehir’e teşekkür etti

Muhtar Arzu Nisan’ın Açıklaması: Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, yangın sonrası mahalledeki tarımsal alanların sulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hızla devreye girdiğini söyledi. Nisan, "Yangın sonrası birçok bahçemiz kurtuldu, ancak sulama sistemlerimiz yanmıştı. Büyükşehir Belediyemiz hemen su tedariki sağladı, üreticilerin bahçelerine can suyu oldu" diyerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yangın sonrası su ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle büyük bir rahatlama yaşayan Doğançaylı üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne minnettar olduklarını dile getirdiler. Üretici Mesut Garip, su taleplerinin hızlıca karşılandığını ve bahçelerinin kuruma tehlikesinden kurtarıldığını belirtirken, Güler Erim de yangında zarar gören ağaçlarını kurtarabilmek için sağlanan su tanklarının önemine dikkat çekti.