Gazeteci-Yazar-Şair Tuğçe Yerdelen, "Sözcüklerin İzinde" kitabı kapsamında İzmir Alsancak’taki Yakın Kitabevi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını Şey Kitap Genel Yayın Yönetmeni Önder Birol Bıyık üstlendi. Şair-Yazar Atila Er ise kitabın toplumsal konulara değindiğini belirtti.

Deneme türü ve kitabın dili anlatıldı

Önder Birol Bıyık, deneme türünün Türk ve dünya edebiyatındaki önemine vurgu yaptı. Yerdelen’in kitabındaki dilin sert değil, iyimser olduğunu ve okura umut verdiğini ifade etti. Atila Er, kadın cinayetleri, şiddet ve sokaktaki hayvanlar gibi temaların kitapta öne çıktığını belirtti.

Yazar temaları bilinçli seçti

Tuğçe Yerdelen, zor dönemlerde yazdığı kitabın temalarını bilinçli seçtiğini söyledi. Edebiyatın iyi bir dost olduğunu düşündüğünü belirten Yerdelen, okurları sözcüklerin izinde bir yolculuğa davet etti.

Kitap imza günü ile buluştu

Söyleşi sonrası Yerdelen, okurlarla bir araya gelerek "Sözcüklerin İzinde" kitabını imzaladı. Kitap, toplumsal olaylara duyarlı dili ve edebi üslubuyla dikkat çekti.