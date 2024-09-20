Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 36.'sını düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro Festivali ile sanatseverleri bir araya getiriyor. Festival, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de yapılacak renkli bir kortejle start alacak. 3'ü yurtdışından olmak üzere toplam 18 tiyatro grubunun katılacağı etkinlikte, sahnelenen 26 oyun ve çeşitli atölye çalışmaları ile söyleşiler de yer alacak.

Festival korteji

Festivalin açılışı, Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak kortejle yapılacak. Tiyatro gruplarının sahne kıyafetleriyle katılacağı etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun eşliğinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm halkı korteje davet ederek, tiyatronun şehri saracak bir festival düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açılış oyunu "Söz veriyorum"

Kortejden sonra, festivalin açılış oyunu "Söz Veriyorum" 23 Eylül 2024 tarihinde saat 20.30'da sahnelenecek. Oyun, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Fatma Yıldız Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Diğer oyunlar ise Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sergilenecek. Tiyatroseverler, rezervasyonlarını https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresinden yapabilecek.

Atölye çalışmaları ve söyleşiler

Festival süresince ünlü yazarlar Birol Tezcan ve Tülay Akyol, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, televizyon dünyasının sevilen isimleri Yeşim Dursun ve Beste Bilir, düzenlenecek söyleşide Denizlili izleyicileriyle bir araya gelecek.

Bu yılki festivalde sahnelenecek oyunlar, Acıpayam, Sarayköy, Çivril ve Merkezefendi gibi ilçelerde de izleyiciyle buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bu kültürel etkinlik, sanatseverler için unutulmaz anlar sunmayı vaat ediyor.