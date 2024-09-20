İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 yıldır görev yapan Uzm. Dr. Şinasi Kılıç, artık mesai arkadaşı olan kızı Dr. Övgü Kılıç ile aynı hastanede görev yapmanın gururunu yaşıyor. Manisa Celal Bayar Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Övgü Kılıç, Sağlık Bakanlığı'nın mecburi hizmet kurasında babasının görev yaptığı hastaneye atandı.

"Bu gururu yaşamak gerçekten çok özel bir duygu"

Uzm. Dr. Şinasi Kılıç, 31 yıllık meslek hayatında kızının yanında çalışmasının kendisi için tarifi zor bir mutluluk olduğunu belirterek, "Kızım 2 yaşındayken burada çalışmaya başladım, şimdi ise mesai arkadaşı olduk. Bu gururu yaşamak gerçekten çok özel bir duygu" dedi.

Kızı Dr. Övgü Kılıç ise henüz branş seçmediğini, ancak babasının yolundan gidip kadın doğum uzmanı olmayı istediğini ifade etti. Övgü Kılıç, "Babamla çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Gönlümde babam gibi kadın doğum uzmanı olmak yatıyor" diye konuştu.

"Doktor olmayı gönülden istedim"

Küçüklüğünden beri sağlıkçı bir ailede büyüdüğünü dile getiren Dr. Övgü Kılıç, "Annem de uzun süre ameliyathane hemşireliği yaptı. Sağlık ortamına alışkın olarak büyüdüğüm için doktor olmayı gönülden istedim" ifadelerini kullandı.