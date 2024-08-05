Yarışmanın üçüncü gününde coşku sürüyor

Çameli Yaylacık Dağı, uluslararası yamaç paraşütü yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü başlayan yarışmanın üçüncü gününde, sabahın erken saatlerinde alana gelen paraşütçüler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuşlarına başladı. Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan sporcular, belirledikleri süre boyunca havada kaldıktan sonra iniş yapacak.

30 ülkeden 115 sporcu katıldı

Organizasyona 30 ülkeden 115 sporcu katılıyor. Yarışmanın ilk iki gününde başarılı performanslar sergileyen sporcular, üçüncü günde de heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Organizasyon 10 Ağustos'ta sona erecek

Gökyüzünde görsel bir şölen sunan yamaç paraşütü yarışması, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Yarışmanın son günü de büyük bir heyecanla bekleniyor.