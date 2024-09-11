Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, iki aile arasında yaşanan gerilimin ardından bir ev ateşe verildi. Yangına müdahale etmeye çalışan Büyükşehir İtfaiye ekibi, saldırganların hedefi oldu.

Olayın detayları

Pazartesi gece yarısı, Çivril’in Kıralan Mahallesi’nde iki aile arasında yaşanan tartışmanın ardından, taraflardan biri husumetli olduğu ailenin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesiyle, saldırgan grup, Büyükşehir İtfaiye aracını taş yağmuruna tuttu ve araç şoförü Osman Kertik’i araç içerisinden indirerek fiziksel müdahalede bulundu. Olayın ardından itfaiye personeline yönelik bu saldırının ardından, Jandarma ekipleri saldırganları yakalayarak adli makamlara sevk etti.

1 itfaiye eri yaralandı

Saldırıda yaralanan itfaiye eri Osman Kertik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı tarafından hastanede ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

“Bu saldırı kabul edilemez”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaşanan olayı şiddetle kınayarak, “Bu saldırı kabul edilemez” şeklinde konuştu. Başkan Çavuşoğlu, açıklamasında, “Can ve mal güvenliğimiz için 7/24 üstün özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımızın her bir personeli bizim gözümüzde kahramandır. Yaşanan talihsiz olay bizleri derinden üzmüştür. İnsanlık namına çalışan mesai arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Denizli halkına hizmet için tüm imkanlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.