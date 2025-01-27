Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sobadan çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Suriye uyruklu Esraa Alola (26), alevlerin sardığı evinde çocuklarını kurtarmak için canını feda etti.

Olay, 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan K.J. (7) ve F.J. (9), alevler arasından kaçarak daireden çıkmayı başardı. Çocuklar dışarıda yardım isterken, anne Esraa Alola, 1 yaşındaki bebeği A.J.’yi aşağıda vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yapılan incelemede, anne Esraa Alola’nın cansız bedeni evin yatak odasında bulundu.

Bebeği A.J., vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.