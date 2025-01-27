Sevilen dizi Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri 8 Şubat’ta Ankara’da başlayacak.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Beşikçioğlu, çekimlerde yer almak için mesai saati dışındaki zamanlarını ve izinli olduğu günleri değerlendirecek. Bu durum, oyuncunun hem belediye başkanlığı görevini hem de oyunculuğu bir arada sürdürmesine olanak tanıyacak.

Dizinin önceki sezonları büyük beğeni toplamış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Hayranlar, 3. sezonla birlikte Behzat Ç.’nin yepyeni maceralarını ve heyecan dolu hikayesini izlemek için sabırsızlanıyor.