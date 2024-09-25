Denizli Ticaret Odası (DTO), iş dünyasının geleceğine ışık tutan bir seminerle karşımıza çıktı. DTO'nun Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisi kapsamında gerçekleştirilen "İş Dünyasında Yapay Zekâ Uygulamaları" semineri, geniş katılım ile yapıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar İplikçi'nin eğitmenliğinde yapılan bu etkinlik, katılımcılara yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında nasıl uygulanabileceği konusunda önemli bilgiler sundu.

Katılımcıların ilgi odağı oldu

DTO'nun konferans salonunda gerçekleştirilen seminere katılanlar, yapay zekânın iş dünyasındaki etkilerini öğrenme fırsatı buldu. Eğitimde, yapay zekânın tarihçesi, matematik teorileri ve gerçek uygulama alanları üzerine kapsamlı bilgiler verildi. Prof. Dr. İplikçi, katılımcılara yapay zekâ ile ilgili püf noktalarını aktararak, onların sorularını yanıtladı.

Yapay zekâ ile yeni iş modelleri

Prof. Dr. İplikçi, yapay zekânın iş dünyasında yeni iş alanları ve modeller oluşturabileceğini belirtti. E-ticaret, üretim, sağlık ve hukuk gibi çeşitli sektörlerde yapay zekânın sunduğu avantajlar ele alındı. Katılımcılar, yapay zekânın nasıl verimli bir şekilde kullanılabileceğine dair örneklerle bilgilendirildi. İplikçi, "Eğitimimiz verimli ve keyifli geçti," diyerek katılımcıların ilgisini özetledi.

Katılımcılardan gelen geri bildirimler

Eğitime katılan Menderes Tekstil A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Yöneticisi Hakan Yurdoğlu, DTO’nun düzenlediği etkinliklerin büyük fayda sağladığını belirtti. Yurdoğlu, "Bu eğitimler, iş dünyasında yapay zekânın nasıl kullanılabileceği konusunda çok değerli bilgiler sundu," dedi.

ZFR Tekstil Pazarlama Müdürü Burcu Özcan Tarhan da, "Aldığımız eğitimler iş hayatımıza katkı sağlayacak nitelikte. Yapay zekâ geleceğin mesleği ve bunu iş hayatımızda kullanamazsak ilerleyemeyiz," şeklinde konuştu.

Fatma zaraşır ise, iki yıldır DTO’nun eğitimlerine katıldığını vurgulayarak, "Eğitimlerimiz sektörel olarak kullanabileceğimiz güzel bilgiler sağladı," ifadelerini kullandı.

DTO Başkanından eğitim vurgusu

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Üyelerimiz ile vatandaşımızın ufkunu açan nitelikteki ücretsiz eğitimlerimizin gördüğü ilgiden son derece memnunuz," dedi. Erdoğan, yıl boyunca çok sayıda kurs ve seminer düzenleyeceklerini ve halkı bu organizasyonlardan yararlanmaya davet etti.