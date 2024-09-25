Fethiye’nin Kordon Boyu’nda yer alan Belediye Marina’da bağlı bulunan “Milda” isimli teknede, kaptan köşkünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Olayın ayrıntıları

Elektrik kaçağının neden olduğu yangın, dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla başladı.

Teknede maddi hasar oluştu

Olay yerine hızla intikal eden Fethiye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucunda alevler, teknenin tamamına sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle teknede maddi hasar oluştu.