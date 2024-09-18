Denizli'de Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Üreticilere Tanıtıldı

29 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanan 2025-2027 dönemi Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ve 14 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında bilgilendirme toplantısı, 17 Eylül 2024 tarihinde Denizli’nin Tavas ilçesinde gerçekleştirildi.

Üretimde daha fazla kazanç hedefleniyor

Tavas’ta düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdür Yardımcısı, ilgili şube ve ilçe müdürleri, Ziraat Odası Başkanı, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üreticiler katıldı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni tarımsal destekleme modeli ve Tarımsal Üretim Planlaması detaylı bir şekilde ele alındı. Bu model, üreticilerin hangi bölgede hangi ürünü ne kadar üreteceğini ve devletin ne kadar destek vereceğini önceden bilerek daha bilinçli bir üretim yapmalarını sağlayacak.

Jeopolitik risklere karşı yeni model

İl Müdürü Şakir Çınar, toplantıda yaptığı konuşmada, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, nüfus artışı, doğal afetler ve jeopolitik riskler gibi sorunlara değindi. Çınar, bu belirsizliklere karşı tarımsal üretimin korunması için Bakanlığın Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli çalışmalarını hayata geçirdiğini belirtti. Bu modelin temelinde su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yer alıyor. Çınar, “Ülkemizin toprakları artmadı, bu yüzden bizler bu toprakları miras aldık ve çocuklarımıza bırakacağımız bir emanet olarak korumalıyız” dedi.

Ürün bazlı destekleme ve planlı üretim

Toplantıda açıklanan yeni modelle, 2025-2027 yılları arasındaki dönemde tarımsal desteklemelerin ne şekilde yapılacağı da netlik kazandı. İlk defa bu üç yıllık dönemde hangi ürüne nerede ne kadar destek verileceği önceden planlanacak. Mazot-Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Desteği, Fark Ödemesi Desteği ve Prim Desteği gibi mevcut yardımların devam edeceğini vurgulayan Çınar, 2025 yılı itibarıyla fark ödemesi desteğinin kilo bazlı değil, dekar bazlı verileceğini açıkladı. Kamuoyunda prim desteğinin kaldırıldığı yönündeki yanlış bilgilere de değinen Çınar, aksine ülkemizin ihtiyacı olan ürünlere prim desteğinin devam edeceğini belirtti.

Sürdürülebilirlik ön planda

Yeni modelin odak noktasında verimliliği artırmak, tarımsal üretimi kayıt altına almak ve kaliteli üretimi teşvik etmek yer alıyor. Çınar, bu sayede hem üreticilerin gelirlerinin artacağını hem de Türkiye’nin tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacağını ifade etti. Özellikle su kaynaklarının yönetimi ve toprak verimliliğinin korunmasıyla, gelecekte de tarımsal üretimin devam edeceğini belirtti.

Toplantının son bölümünde, katılımcıların soruları İl Müdürü Şakir Çınar tarafından yanıtlandı. Toplantı, tarımsal üretimde planlı ve bilinçli üretime geçişin önemine vurgu yapılarak sona erdi.