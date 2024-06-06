Saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangın, duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine fark edildi. Olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına karadan müdahale edilmeye başlandı.

Hava desteği bekleniyor

Yangının yerleşim yerlerine, fabrikalara ve bir otele yakın olması nedeniyle büyük bir titizlikle müdahale ediliyor. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmesi planlanıyor. Ekiplerin cansiperane çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının genişleme riski

Yangının hızla geniş bir alana yayılması, bölgedeki yerleşim yerlerini ve önemli yapıları tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri ve orman yangın söndürme ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele veriyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için halktan destek ve dikkat talep ediyor. Yangın bölgesine yakın olan vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri önemle vurgulanıyor.