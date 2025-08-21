Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Yeşil Dönüşüme ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) Uyum Araştırması Projesi’ni başlattı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülecek proje için protokol, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından DTO Başkanlık makamında imzalandı.

75 Firma Uyum Araştırmasına Dahil Edilecek

Proje kapsamında 3 ay içinde 75 firma, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum araştırması kapsamına alınacak. Proje, firmaların yeşil dönüşüme hazırlık sürecini sistematik olarak izleyecek ve sektörel veri tabanı oluşturacak.

Başkan Erdoğan’dan Teşekkür ve Proje Vurgusu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, imza töreninde GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile yönetim kuruluna teşekkür etti. Erdoğan, “Denizli’deki birçok sektörün gelişmesine katkı sağlayacak projelerimiz devam edecek. 75 firmamız yeşil dönüşüme hazırlanacak. Bundan sonra da birçok meslek ve sektörde proje çalışmaları yapacağız” dedi.

Genel Sekreter Gülyağı Sektörleri Belirledi

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, proje kapsamındaki sektörleri açıkladı: “Özellikle tekstil, giyim, ana metal ile makine ve teçhizat sektörlerinde öne çıkan firmalar ile uyum araştırmasını gerçekleştireceğiz. Firmaların hazırlık ve güncellik durumlarını belirleyip rehberlik edeceğiz.”

Eğitim ve Danışmanlık Konuları Belirlenecek

Proje sonunda elde edilecek verilerle firmalara eğitim ve danışmanlık konuları belirlenecek. Ayrıca, yeşil dönüşüme geçişte doğrulanabilir ve uluslararası standartlara uygun raporlama yöntemleri ve yazılımların kullanımı teşvik edilecek.