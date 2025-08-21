CHP İzmir İl Yönetimi kararıyla her hafta bir ilçe örgütü, tutuklu partililer için Buca Kırıklar Cezaevi önünde basın açıklaması ve eylem yapıyor. Eylemin ikinci gününü CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü üstlendi.

Şenol Arslanoğlu’nun Serbest Bırakılması İstendi

Eylemlerde “Mert dayanır namert kaçar” yazılı pankartlar ve Şenol Arslanoğlu’nun fotoğrafları yer aldı. CHP İl Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Keramettin Yüksel ve ilçe yönetimi basın açıklamasına katıldı.

Devrim Seyrek Hukuksuzluğa Dikkat Çekti

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, açıklamasında tutuklamaların siyasi olduğunu vurguladı:

“İl başkanımız, önceki dönem belediye başkanlarımız ve cumhurbaşkanı adayımız neden içeride, bunu tüm kamuoyu çok iyi biliyor. CHP iktidara geliyor, bu nedenle partililer içeride tutuluyor.”

Adalet ve Hukuksuzluk Konuları Öne Çıktı

Seyrek, yargı sürecinde yapılan değişikliklere de değinerek:

“Eylül’deki duruşmada yargıç ve hâkimlerin yerlerinin değiştirilmesi dikkat çekici. Suçsuz olduklarını bildikleri için tutukluluk devam ettiriliyor. Bizler Atatürk ve Cumhuriyet sevdasıyla bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP İlçe Örgütü Mücadeleyi Sürdürecek

CHP Güzelbahçe, Şenol Arslanoğlu serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edecek. Partililer, adaletsiz uygulamalara ses çıkarmak ve tutukluların haklarını savunmak için önümüzdeki haftalarda da cezaevi önünde toplanacak.