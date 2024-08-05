Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yer alan tarihi Boğaziçi Camii, musalla taşı üzerindeki yazılar sayesinde bölgenin 5 bin yıl öncesine dayandığını ve burada bir zamanlar Hristiyan bir toplumun yaşadığını ortaya koyuyor.

Denizli’nin Baklan ilçesinde bulunan Boğaziçi Mahallesi’ndeki Boğaziçi Camii, yüzyıllardır cemaatine hizmet veriyor. Ancak caminin avlusundaki musalla taşı, bölgenin bilinmeyen bir tarihini gün yüzüne çıkardı. Musalla taşı üzerindeki yazılar, bölgenin 5 bin yıl öncesine dayandığını ve bir zamanlar Kaeto Memleketi olarak bilinen bir Hristiyan yerleşiminin var olduğunu ortaya koydu.

Kültür Derneği büyük bir keşfe yol açtı

Çalkebir Kültür Derneği, Boğaziçi Camii’nde yer alan musalla taşı üzerindeki yazıları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eski Çağ ve Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kılıç’ın yaptığı incelemeler sonucu, taşın bulunduğu bölgenin eskiden bir kilise olduğu ve Kaeto halkına ait olduğu ortaya çıktı. Taş üzerindeki yazılar, Hristiyan bir toplumun izlerini taşıyor ve bölgenin geçmişinin M.S. 5. yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor.

Tarihi 5 bin yıla dayanan bir köy

Çalkebir Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akbay, köyün tarihi geçmişine dikkat çekerek, caminin Selçuklu Dönemi mimarisine sahip olduğunu belirtti. Akbay, "Musalla taşının üzerindeki yazıları fark ettikten sonra yaptığımız araştırmalar sonucu köyümüzün tarihi 5 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Köyümüzde Tunç Çağına ait bir höyük bulunuyor ve burada yapılacak arkeolojik çalışmalarla daha fazla bilgiye ulaşılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Kilisenin izleri camide gizli

Prof. Dr. Yusuf Kılıç, yapılan incelemeler sonucunda, caminin bulunduğu alanın bir zamanlar kilise olduğunu ve bölgeye Türklerin yerleşmesiyle birlikte camiye dönüştürüldüğünü belirtti. Kılıç, "Musalla taşı üzerindeki yazılar, buranın eski bir kilise olduğunu ve Hristiyan bir toplumun yaşadığını gösteriyor. Ayrıca caminin restorasyonu sırasında ortaya çıkan taşlar üzerinde Hristiyan sembolleri de tespit edildi" diye aktardı.

Boğaziçi yerleşiminin gizemli tarihi

Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Boğaziçi yerleşiminin en eski adının Kaeto Memleketi olduğunu ve burada M.S. 5. yüzyıldan itibaren bir Hristiyan toplumunun yaşadığını söyledi. Kılıç, "Bu bulgular, bölgenin tarihi hakkında yeni ipuçları sunuyor ve Boğaziçi Mahallesi’nin çok eski bir tarihe sahip olduğunu gösteriyor" diye ekledi.