Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Trabzonspor, play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga ile İsviçre temsilcisi Servette arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Maç takvimi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. İlk maçta alacakları avantajlı bir skor, bordo-mavililerin grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolculuğu

Trabzonspor, Türkiye'nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak Avrupa Ligi'nde yeniden yer almak istiyor. Son yıllarda Avrupa'da istikrarlı performanslar sergileyen bordo-mavililer, bu sezon da adını duyurmayı hedefliyor. Play-off turunda karşılaşacakları Braga veya Servette, zorlu rakipler olarak dikkat çekiyor ancak Trabzonspor'un tecrübesi ve kadro kalitesi ile bu engeli aşabileceği düşünülüyor.

Muhtemel rakipler: Braga ve Servette

Braga: Portekiz'in güçlü ekiplerinden biri olan Braga, Avrupa kupalarında sıkça boy gösteren bir takım. Disiplinli ve mücadeleci oyun yapısıyla bilinen Braga, Trabzonspor için zorlu bir rakip olabilir.

Servette: İsviçre temsilcisi Servette, son yıllarda Avrupa arenasında dikkat çeken performanslar sergiledi. Genç ve dinamik kadrosuyla öne çıkan Servette, Trabzonspor karşısında sürpriz yapma potansiyeline sahip.