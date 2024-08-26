Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşıyla birlikte gezmeye gelen 18 yaşındaki Hıdır Solkol, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba plajında meydana geldi. Solkol’un çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baygın halde kıyıya çıkarılan Hıdır Solkol, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesinin ardından Solkol'un cenazesi otopsi için Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.