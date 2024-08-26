Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nden İzmir'deki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan akrabaları taşıyan B.K. yönetimindeki midibüs, Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi yakınlarında korkunç bir kaza geçirdi.

Kaygan yolda kontrol kaybı yaşandı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs kontrolden çıktı. Araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar derhal durumu yetkililere bildirdi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale ederek, kazazedeleri çevre hastanelere sevk etti. Midibüste bulunan 26 kişiden 20'si yaralandı. Yaralılardan biri, durumu ağır olduğu için özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kimliği henüz belirlenemedi

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının tanınması için çalışmalar devam ediyor.