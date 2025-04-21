Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen U-17 Güreş İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, 18 Nisan’da Sivas’ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Denizli Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Osman Şimşek, 80 kilogramda hem Grekoromen Stil hem de Serbest Stil kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Osman Şimşek’ten tarihi başarı

Sivas’ta yapılan U-17 Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıkan Denizlili güreşçi Osman Şimşek, rakiplerini her iki stilde de mağlup ederek çifte şampiyonluk elde etti. Genç sporcu, bu önemli başarısıyla hem antrenörlerinin hem de Denizli spor camiasının gururu oldu.

Milli forma yolculuğu başladı

Şimşek, elde ettiği çifte şampiyonlukla birlikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası için ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olan Osman Şimşek, hazırlıklarına Denizli Güreş Eğitim Merkezi’nde devam edecek.