Paylaştığı videolarla kısa sürede fenomen haline gelen genç yetenek, 6 yıl önce keşfettiği bu becerisini Denizlili bir rapçiden ilham alarak geliştirdiğini belirtti. Bozkurt, "Arkadaşlarımla sınıfta paragrafları rap şarkısına çevirerek başladım. Zamanla doğaçlama kelimelerle şarkılar oluşturdum ve bu yeteneğimi fark ettim," dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video 6 milyon izlenmeye ulaşınca, Bozkurt konser teklifleri almaya başladı. Doğaçlama rap performanslarıyla beğeni toplayan genç rapçi, "Videodan sonra ünlü sanatçıların menajerleri benimle irtibata geçti. İleride büyük projeler gerçekleştirmeyi planlıyorum. Yakın zamanda yeni şarkılarım çıkacak ve prodüktörlük yapmayı da düşünüyorum," diye ekledi.

Bozkurt, müzik kariyerinde adım adım ilerlerken, insanlara dinleteceği yeni şarkılarla adını duyurmayı hedefliyor.