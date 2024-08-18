İzmir'in farklı bölgelerinde çıkan yangınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. 15 Ağustos 2024 Perşembe gününden itibaren 4 günlük süre zarfında, İzmir’in 27 ilçesinde toplam 249 yangınla mücadele edildi. Yangınların büyük kısmı ormanlık ve otluk alanlarda çıktı.

Yangınların çıkış noktaları

İzmir genelinde çıkan yangınların 21'i ormanlık, 132'si ise otluk alanlarda meydana geldi. İtfaiye ekipleri, aynı zamanda 23 ev ve iş yeri yangınını da söndürdü. Yangınların çoğunluğu otluk alanlarda çıkarken, ekipler herhangi bir can kaybı yaşanmadan tüm yangınları kontrol altına almayı başardı. Balçova, Bayraklı, Karşıyaka, Bornova ve daha pek çok ilçede etkili olan yangınlar, İzmir İtfaiyesi’nin yoğun çabalarıyla söndürüldü.

Destek ekiplerinin İzmir’e katkısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın çağrısı üzerine, Türkiye’nin dört bir yanından destek ekipleri İzmir’e ulaştı. İstanbul, Ankara, Uşak, Balıkesir, Afyon, Bursa, Muğla, Edirne, Burdur ve Denizli'den gelen toplam 41 araç ve 113 personel, İzmir İtfaiyesi’ne destek vererek yangınların kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynadı. Destek ekipleri, İzmir İtfaiyesi koordinesinde görev alarak yangınlarla mücadeleye katıldı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri, yoğun çabaları sayesinde yangınları kısa sürede kontrol altına alarak daha büyük felaketlerin önüne geçti. İzmir genelinde 4 gün içinde müdahale edilen 249 yangında, yangınların hızlı bir şekilde söndürülmesi büyük bir başarı olarak öne çıktı. Başkan Dr. Cemil Tugay ve ekibi, yangınla mücadelede gösterilen özverili çalışma için destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.