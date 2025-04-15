Denizli’nin 5 ilçesinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin saatleri ve ilçelere dair detaylar haberimizde.

Aydem Elektrik (ADM Elektrik), Denizli'nin 5 ilçesinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Çivril ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere, diğer ilçelerde de uzun süreli kesintiler yaşanacak. Elektrik kesintilerinin nedenleri ve detayları şu şekilde:

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Karataş Mh. (Karataş Sk. Denizli Aydın Yolu)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Aşağı Mh. (Faruk Demiröz Cd., 178. Sk., 195. Sk., 211. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 906. Sk., 734. Sk., 902. Sk., Sarı Ahmetler Sk., 907. Sk., Ünlüler Cd., 173. Sk., Tekeler Sk., Kanal Cd., 288. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Eskihisar Mh. (28. Sk., 8010. Sk., 25. Sk., Mimar Sinan Sk., Tuzluk Sk., 17. Sk., 23. Sk., Armutlu Sk., 26. Sk., 20. Sk., 19. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 14. Sk., 27. Sk., 24. Sk., 13. Sk., Atatürk Cd., 15. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Cankurtaran Mh. (2062. Sk., 2057. Sk., 2059. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., Antalya Yolu Blv., 2041. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., 2061. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Cankurtaran Mh. (2094. Sk., 2038. Sk., Karapınar Mevki Küme Evleri, 2097. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Türkmenistan Cd., 2035. Sk., 2034. Sk., 2093. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Cankurtaran Mh. (1126. Sk., 2030. Sk., Antalya Yolu Blv., 1207. Sk., 1064. Sk., 1120. Sk., 2018. Sk., Gölpınar Su Döşeği Küme Evleri, 2068. Sk., 2069. Sk., 2020. Sk., 1206. Sk., 2031. Sk., 2007. Sk., 2003. Sk., Kazım Karabekir Cd., Alparslan Cd., Adnan Menderes Cd., 2027. Sk., 2026. Sk., 2024. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2014. Sk., 2008. Sk., 2002. Sk., 1127. Sk., 2017. Sk., 1125. Sk., 1124. Sk., 1065. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1059. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1205. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2032. Sk., 1208. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:30

Akpınar Mh. (Ceyhun Cd., Kazım Karabekir Cd., 1551. Sk.)

Çarşı Mh. (Alpaslan Türkeş Cd.)

Şehitler Mh. (1515. Sk., 1511. Sk., Semerkant Cd., Kılıçaslan Cd., Çağatay Sk., Yunus Emre Cd., Seyhun Cd., Demokrasi Blv., Cengiz Topel Cd., Buhara Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2504. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 1513. Sk., 1510. Sk., 1508. Sk., 1507. Sk., 1506. Sk., 1503. Sk., 1502. Sk., 1501. Sk.) Turgutlu Selvilitepe’de yol seferberliği: 12 sokakta parke taşı döşeniyor

Yukarı Mh.

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 12:00

Şehitler Mh. (3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3020. Sk., Alpaslan Türkeş Cd.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 14:00

Akpınar Mh. (3023. Sk.)

Şehitler Mh. (3017. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk.)

Planlandı

16 Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 15:30

Şehitler Mh. (3021. Sk., 3020. Sk., 3018. Sk.)

Akpınar Mh. (3023. Sk.)