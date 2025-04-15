Denizli’nin 5 ilçesinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin saatleri ve ilçelere dair detaylar haberimizde.
Aydem Elektrik (ADM Elektrik), Denizli'nin 5 ilçesinde 16 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Çivril ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere, diğer ilçelerde de uzun süreli kesintiler yaşanacak. Elektrik kesintilerinin nedenleri ve detayları şu şekilde:
Sarayköy / Denizli elektrik kesintisi
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
-
Karataş Mh. (Karataş Sk. Denizli Aydın Yolu)
Acıpayam / Denizli elektrik kesintisi
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
-
Aşağı Mh. (Faruk Demiröz Cd., 178. Sk., 195. Sk., 211. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 906. Sk., 734. Sk., 902. Sk., Sarı Ahmetler Sk., 907. Sk., Ünlüler Cd., 173. Sk., Tekeler Sk., Kanal Cd., 288. Sk.)
Merkezefendi / Denizli elektrik kesintisi
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
-
Eskihisar Mh. (28. Sk., 8010. Sk., 25. Sk., Mimar Sinan Sk., Tuzluk Sk., 17. Sk., 23. Sk., Armutlu Sk., 26. Sk., 20. Sk., 19. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 14. Sk., 27. Sk., 24. Sk., 13. Sk., Atatürk Cd., 15. Sk.)
Pamukkale / Denizli elektrik kesintisi
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
-
Cankurtaran Mh. (2062. Sk., 2057. Sk., 2059. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., Antalya Yolu Blv., 2041. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., 2061. Sk.)
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
-
Cankurtaran Mh. (2094. Sk., 2038. Sk., Karapınar Mevki Küme Evleri, 2097. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Türkmenistan Cd., 2035. Sk., 2034. Sk., 2093. Sk.)
-
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
-
Cankurtaran Mh. (1126. Sk., 2030. Sk., Antalya Yolu Blv., 1207. Sk., 1064. Sk., 1120. Sk., 2018. Sk., Gölpınar Su Döşeği Küme Evleri, 2068. Sk., 2069. Sk., 2020. Sk., 1206. Sk., 2031. Sk., 2007. Sk., 2003. Sk., Kazım Karabekir Cd., Alparslan Cd., Adnan Menderes Cd., 2027. Sk., 2026. Sk., 2024. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2014. Sk., 2008. Sk., 2002. Sk., 1127. Sk., 2017. Sk., 1125. Sk., 1124. Sk., 1065. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1059. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1205. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2032. Sk., 1208. Sk.)
Çivril / Denizli elektrik kesintisi
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 10:30
-
Akpınar Mh. (Ceyhun Cd., Kazım Karabekir Cd., 1551. Sk.)
-
Çarşı Mh. (Alpaslan Türkeş Cd.)
-
Şehitler Mh. (1515. Sk., 1511. Sk., Semerkant Cd., Kılıçaslan Cd., Çağatay Sk., Yunus Emre Cd., Seyhun Cd., Demokrasi Blv., Cengiz Topel Cd., Buhara Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2504. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 1513. Sk., 1510. Sk., 1508. Sk., 1507. Sk., 1506. Sk., 1503. Sk., 1502. Sk., 1501. Sk.)
-
Yukarı Mh.
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 12:00
-
Şehitler Mh. (3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3020. Sk., Alpaslan Türkeş Cd.)
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 14:00
-
Akpınar Mh. (3023. Sk.)
-
Şehitler Mh. (3017. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk.)
Planlandı
16 Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 15:30
-
Şehitler Mh. (3021. Sk., 3020. Sk., 3018. Sk.)
-
Akpınar Mh. (3023. Sk.)