Denizli’nin 7 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda 23 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yapılan baskınlar, uyuşturucu satıcılarını hedef aldı.

Operasyonun detayları

Jandarma ekipleri, önceden belirledikleri adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 18 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 41 kök kenevir, 2 uyuşturucu aparatı, bir kuru sıkı tabanca ve birkaç cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.