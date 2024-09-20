İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada, 34 RN 3924 plakalı aracın sürücüsü Sevim S. (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun 134. kilometresinde su kanalına çarptı ve takla attı. Bursa istikametine doğru ilerleyen araç, kaza sonrası büyük hasar alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Sevim S., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sürücü kontrolden çıktı

Kaza, İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey sınırlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Seyir halindeyken su kanalına çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.

Hayati tehlike bulunmuyor

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sevim S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, polis kazanın nasıl meydana geldiği konusunda incelemelerini sürdürüyor.