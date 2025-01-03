DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Denizli ihracatında ise daha büyük bir artış kaydedildi. TİM verilerine göre, Denizli’nin ihracatı yüzde 4,7 oranında artarak 4,4 milyar dolara ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı ihracat ise yüzde 9,7 artış gösterdi ve 3,5 milyar doları buldu.

Memişoğlu, tekstil-konfeksiyon, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, tarım ve madencilik sektörlerinde ihracatın artış gösterdiğini vurguladı. Tekstil-konfeksiyon sektörü yüzde 0,3 artışla 1,4 milyar dolar, elektrik-elektronik sektörü yüzde 8,2 artışla 879 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller yüzde 10,9 artışla 630 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım sektörü yüzde 4,7 artışla 349 milyon dolara, madencilik ise yüzde 4 artışla 262 milyon dolara ulaştı.

İhracatın öncü ülkesi İngiltere oldu

İhracatın ülke bazındaki performansına değinen Hüseyin Memişoğlu, İngiltere’nin Denizli ihracatındaki lider pozisyonunu sürdürdüğünü belirtti. İngiltere’ye ihracat yüzde 11,4 artışla 578 milyon dolara ulaştı. ABD’ye yüzde 2,1 artışla 408 milyon dolar, Almanya’ya ise yüzde 3 düşüşle 383 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Öte yandan İsveç, Portekiz ve Yunanistan’a yapılan ihracatlarda sırasıyla yüzde 116, yüzde 103 ve yüzde 85 oranında artış görüldü. Denizli’den 2024 yılında 180 ülkeye ihracat yapıldı.

"2024’te rekabet zorlukları yaşandı"

2024 yılında ihracatçıların enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış sebebiyle rekabet gücünü korumakta zorlandığını belirten Memişoğlu, özellikle tekstil-konfeksiyon sektöründe Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerle rekabetin zorlaştığını ifade etti. Ayrıca Avrupa’da yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık da Denizli’nin ihracatını etkileyen faktörlerden biri oldu. 2025 yılına dair hedeflerini paylaşan Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ihracatını 4,7 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi. Jeopolitik gelişmelerin çözülmesi, küresel talebin artması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle ihracatta toparlanma bekleniyor.

2024’ün makroekonomik koşulları ihracatı etkiledi

2023’ten kalan olumsuz makroekonomik koşulların 2024'te de ihracatı etkilediğini belirten Memişoğlu, yüksek faiz oranları ve enflasyonun ihracatçılar için zorluklar yarattığını ifade etti. FED’in faiz indirimlerine başlaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesiyle 2025’e umutla bakıldığını belirtti.