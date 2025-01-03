Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tayfur’un vefat haberini alan milyonlarca seveni derin bir üzüntüye boğulurken, 79 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından yıllar önceki bir röportajı tekrar gündem oldu. Tayfur, "Öldükten sonra hayatım film olmasın" diyerek, halkına önemli bir vasiyet bırakmıştı.

Ferdi Tayfur’un hayatına dair son sözleri

2019 yılında verdiği röportajda Tayfur, hayatı boyunca hep müzikle iç içe olmuş bir isimdi. 15 Aralık’ta Marmaris’te rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Tayfur, tüm müdahalelere rağmen dün hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni karaciğer ve böbrek yetmezliği olarak açıklandı. Ancak Tayfur’un hayatı ve müziği, halkı tarafından her zaman hatırlanacak.

Tayfur’un 'Hayatım film olmasın' vasiyeti

Tayfur, verdiği röportajda “Hayatım film olmasın, halkım zaten her şeyi biliyor” diyerek, özel hayatının da herkesin takdirine sunulmasından hoşlanmadığını ifade etmişti. Bu açıklamalar, sanatçının özeleştiri yaptığı ve yalnızca müziğiyle anılmak istediği düşüncesini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Benim korumam halktır"

Yaptığım müzikle başkaldırdım hayata. Şarkılarım, filmlerin bana paranın yanı sıra şöhreti de getirdi. Ben bu kadar parlayacağımı da hiç düşünmüyordum. Şöhret sahibi olmam beni hiç etkilemedi. Şöhreti hiç tınlamadım. Hep önüme baktım, müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın, tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin.

İşte Tuba Balçık ile yaptığı röportaj:

6 yaşında babamı kaybettim. Babam öldüğünde cebimizde bir liramız yoktu. Ben böyle bir yerden başladım hayata. Para kazanmam lazımdı. Müzik yapmaktan başka çarem yoktu. İnsan çaresiz kalınca tüm yeteneklerini kullanmak zorunda kalıyor. Ben de öyle yaptım.

Ayıplarım şöhret sahibi olduktan sonra değişenleri. Ne kadar şöhret sahibi olursam olayım, hiçbir zaman korumam olmadı. Benim korumam halkımdır. Halkın arasında tek başıma geziyorum. Sanatçıyız biz, kendimizi kimden koruyacağız ki? O yüzden korumayla gezenleri anlamıyorum. Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim; sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatçı aydındır, tüm menfaatlerini bir kenara koyup ülkesini düşünendir. Sanatçı milleti için, memleket için sanatçıdır. O tarafın, bu tarafın sanatçısı olunmamalı. Önceliğine milletinin çıkarlarını koymalı. Çünkü memleket yoksa bizim sanatçılığımız da bir işe yaramaz.

"Öldükten sonra filmimi çekmesinler"

Irgatlıktan bugünlere gelmiş biri olarak hayatınızın filme çekilmesini istiyor musunuz?

Hayır, gerek yok. Müslüm'ü çektiler ama o öldükten sonra. Ben öldükten sonra da hayatımın film olarak çekilmesini istemiyorum. Zaten bugüne kadar beni anlatan belgeseller yapıldı.

Halkımız benimle ilgili her şeyi biliyor zaten. Sanatımı hep kalbimle, samimiyetle yaptım. Bunu en iyi halk fark ediyor. O samimiyet ve sevgi aramızda güçlü bağ oluşturdu. O bağ da hiçbir zaman kopmaz.

"Devlet Bahçeli'yle aynı havayı solumuşuz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de en sevdiği sanatçılardan birisiniz...

Devlet Bey ile aynı topraktanız, Çukurovalıyız. Aynı havayı solumuşuz. Şivemiz aynı. Bu yüzden şarkılarımın melodisi, sözleri ona yakın geliyor. Kendisi görgülü ve iyi biri. Onu eleştirenler var ama gereklilikten dolayı böyle bir politika izliyor. Adı Devlet zaten.

Ülke, bayrak ve vatan için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde. Ben Cumhurbaşkanını eskiden beri tanırım. Onun da zor bir hayatı olmuş benim gibi. Gerçekten çok güzel ve vefalı bir insan. Vefa hissettiği insanları kırmayan bir yapıya sahip.