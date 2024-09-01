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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çevre temizliği konusunda attıkları adımları ve vatandaşları bilinçlendirme çabalarını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, çevreyi korumanın toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Kurulan özel ekip, Denizli'deki çevre kirliliğini azaltmayı ve halkın çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Broşürlerle yapılan uyarıların yanı sıra, çevre kirliliğine neden olanlara karşı sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliğini artırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde özel bir ekip oluşturdu. Ekip, kentin merkezi noktalarında izmarit ve çöp denetimleri yaparak, vatandaşları bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

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