TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Bergama Sportif'i 3-1 yenerek galibiyetle başlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'na beklenmedik bir şekilde veda etti. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Oğuzhanspor'la deplasmanda karşılaşan yeşil-siyahlılar, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta, penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup oldu ve turnuvaya ilk turda veda etti.

Öncelik lig olacak

Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, 120 dakika boyunca zorlu bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Maçın 80. dakikasında 10 kişi kaldık ve golü bulamadık. Penaltılarla elendik, bu nedenle üzgünüz. Ancak bizim asıl önceliğimiz ligde başarılı olmak. Sezona galibiyetle başladık ve bu hafta Bursa Nilüfer FK ile karşılaşacağız. Amacımız bu maçı da kazanıp ligde 2'de 2 yapmak" şeklinde konuştu.