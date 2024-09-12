İzmir Ticaret Odası, şehrin sağlık turizmi potansiyelini artırmak adına İtalya ile işbirliği yaparak, önemli bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 16-20 Eylül tarihleri arasında Roma ve Milano’dan 13 seyahat acentesinden 20 sektör temsilcisi İzmir’i ziyaret edecek. Bu ziyaret, sağlık turizmi fırsatlarını yerinde inceleme amacı taşıyor.

İzmir’de sağlık turizmi için büyük organizasyon

İzmir Ticaret Odası ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, sağlık turizmi alanında uluslararası işbirliklerini artırmak için güçlerini birleştirdi. Sun Express, Mövenpick, Swiss Hotel gibi önemli markaların desteğiyle düzenlenen organizasyonda, İzmir'in sağlık hizmetleri ve turistik değerleri tanıtılacak.

Roma ve Milano’dan ziyaretçiler İzmir’e geliyor

Roma ve Milano’dan gelen sektör temsilcileri, İzmir’deki tam donanımlı hastaneleri ziyaret edecek ve şehrin zengin kültürel mirasını keşfedecekler. Ayrıca, zeytinyağı ve bağ yolları gibi Ege ve İtalyan mutfaklarının ortak değerleri üzerine turlar düzenlenecek. Organizasyon, 18 Eylül’de İzmir Ticaret Odası’nda yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sona erecek.

İzmir’in sağlık turizmindeki rolü artıyor

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in sağlık altyapısının güçlü olduğunu ve şehrin bu alanda İtalya’dan daha fazla turist çekmeyi hedeflediğini belirtti. İzmir, 63 hastanesi ve geniş sağlık altyapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, termal turizmde de büyük bir potansiyele sahip olan İzmir, farklı ülkeler için de benzer organizasyonlar planlıyor.