Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki belediye başkanı yerel yönetimlerde iş birliği ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

CHP Bayındır İlçe Başkanlığı’na Ortak Ziyaret

Ziyaretin ardından Başkan Sakarsu ve Başkan Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. İlçe başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede bölge halkının beklentileri ve yerel kalkınma konuları ele alındı. İki başkan, yerel yönetimlerin dayanışma içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Cuma Pazarı’nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Başkan Sakarsu ve Başkan Demir, ziyaretlerini Bayındır Cuma Pazarı’nda tamamladı. Pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, halkın taleplerini dinledi ve samimi sohbetlerde bulundu. Esnafın sıkıntılarını ve önerilerini yerinde dinleyen başkanlar, çözüm odaklı yaklaşımlarını ortaya koydu.

Dayanışma ve İş Birliği Mesajı

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Torbalı Belediye Başkanımız Övünç Demir’i ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İlçelerimizin ortak sorunlarını konuşarak çözüm üretme konusunda fikir birliğine vardık. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor” dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise Bayındır’da gördüğü sıcak karşılama için teşekkür ederek, “Bayındır halkıyla bir araya gelmek ve ortak çalışmalar yapmak bizim için çok değerli. Davut Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, iki belediyenin iş birliği ve dayanışma mesajı bölgedeki yerel yönetimlerin uyum içinde çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.