TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında cumartesi günü Bergama Sportif'i konuk edecek olan Denizlispor, yönetim aracılığıyla taraftarına centilmence destek çağrısı yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezondan kalan ceza nedeniyle ilk hafta maçı seyircisiz oynayacak. Yönetim, taraftarı saha olayları ve küfürlü tezahüratlara karşı uyararak, geçen sezon bu tür olaylar nedeniyle 4 maçın seyircisiz oynandığını ve 462 bin TL para cezası alındığını hatırlattı.

Yapılan açıklamada, "Bu tür olayları tekrar yaşamamak için takımımızı zeka, espri ve hiciv dolu bir şekilde desteklemeye davet ediyoruz. Centilmenliğimizi tribünlerde de gösterelim ve Denizlispor'un adını gururla duyuralım" ifadeleri kullanıldı.