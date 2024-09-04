TFF 3. Lig 4. Grup'ta bu hafta Bergama Spor ile karşılaşacak olan Denizlispor, genç futbolcusu Muhammet Yavuz'un ön çapraz bağlarından sakatlanmasıyla sarsıldı. Ameliyat edilen Muhammet'in en az 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Özkan Dibekoğlu ve yardımcısı Memiş Sarıçam, futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muhammet Yavuz’a en kısa sürede sahalarda yeniden görmek dileğiyle geçmiş olsun diyoruz" denildi. Ayrıca, Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'ndaki rakibi Bucak Belediyesi Oğuzhanspor oldu ve maç 10-12 Eylül tarihlerinde deplasmanda oynanacak.