Denizlispor'un, tüzüğüne uygun olarak yapmayı planladığı Olağanüstü Seçimli Kongresi, bugün çoğunluk sağlanamayınca ertelendi. Kulüp, 3 Ocak'ta yapılması gereken kongreyi, 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 18.00'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğini duyurdu.

Kongre ertelemesinin sebebi

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugünkü Olağanüstü Genel Kurul'un çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi. Kulüp, 10 Ocak tarihinde yapılacak olan kongrede ise çoğunluk aranmayacağı bilgisini verdi.

Yönetim ve seçim süreci

Geçtiğimiz ay yapılan kongrede de aday çıkmaması nedeniyle seçim gerçekleştirilememişti. Yönetim, tekrar seçim kararı alarak bugünkü kongreyi düzenlemeye çalıştı. Ancak, yeterli çoğunluk sağlanamayınca kongre ileri bir tarihe ertelendi.