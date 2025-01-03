Samsunspor, 4 futbolcusunun Trabzonspor ile oynayacakları müsabakanın kadrosunda yer almayacağını duyurdu. Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in, Noel tatili sonrası geç katıldıkları ve taktik çalışmaları kaçırdıkları için Trabzonspor maçında oynayamayacakları belirtildi.

Açıklama ve takım durumu

Samsunspor kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, oyuncuların takıma geç katıldıkları ve antrenman eksikliklerinin olduğunu ifade etti. Teknik Direktör Thomas Reis'in verdiği karar doğrultusunda, bu oyuncuların Trabzonspor A.Ş. karşısında forma giymeyecekleri duyuruldu.