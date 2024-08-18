Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını yansıtan Yaz Sinema Günleri, Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Dondurmam Gaymak” film gösterimi ile başladı. Gala gecesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, filmin yönetmeni Yüksel Aksu ve oyuncular Nejat Altınsoy, Tünay Ürper ile merhum başrol oyuncusu Turan Özdemir’in oğlu Ozan Özdemir’in katılımı dikkat çekti. Etkinlikte, izleyicilere açık havada film izleme keyfi sunulurken, patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı.

Yüksel Aksu’dan Denizli’ye yeni film üjdesi

Film gösterimi öncesinde bir konuşma yapan yönetmen Yüksel Aksu, Denizli'de yeni bir sinema filmi çekeceğini duyurdu. “Dondurmam Gaymak” filminin ardından, Denizli’de “Bak Postacı Geliyor” adlı yeni filmi çekeceğini açıklayan Aksu, Denizli’nin sinema projeleri açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti. Aksu, “Denizli’de, ‘Dondurmam Gaymak’tan daha iyi bir film yapmayı planlıyorum. Desteğinizi ve dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüzü gülen insanların olduğu bir Denizli hayalimiz var”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, yüzü gülen insanların olduğu bir Denizli hayaliyle göreve başladıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, sanatın önemine vurgu yaparak, “Sanat anlamında gerçekten güzel bir sürece girdik. Denizli'nin sokaklarını, ilçelerini sanatla buluşturduk. Pazar yerlerinde bando, meydanlarda halk konserleri düzenliyoruz. Şehirde her geçen gün daha fazla sanatsal etkinlik olacak” dedi.

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında, “Ben diyenlerin değil, biz diyenlerin olduğu bir şehir inşa etmek istiyoruz” diyerek, toplumsal birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Kendi çıkarlarını düşünenlerin değil, hep beraber mutlu olanların olduğu bir şehri oluşturmak istiyoruz. Bu ülkenin kuruluşunda olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde başaracağız” şeklinde konuştu.

Nostalji sineması

Konuşmaların ardından “Dondurmam Gaymak” filmi, binlerce Denizlili tarafından açık havada izlendi. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’na gelen vatandaşlar, nostaljik bir sinema deneyimi yaşarken, Denizli Horozu kaidesi hediye edilen konuklar bu anları daha da anlamlı hale getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Sinema Günleri, kültürel etkinliklerle şehri canlandırma ve sosyal birlikteliği teşvik etme amacını taşıyor. Etkinliğin ilk gösterimi büyük beğeni toplarken, gelecekte yapılacak projeler için umut verici bir başlangıç oldu.