Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Beş ayrı hasar tespit ekibimizi süratle yangından etkilenen bölgelerimize sevk ettik. İzmir’de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın İskenderun ilçesinde değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, son günlerde yaşanan yangınlar nedeniyle, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Bildiğiniz gibi, İzmir’imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgârın da etkisiyle yangın, yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. Beş ayrı hasar tespit ekibimizi süratle yangından etkilenen bölgelerimize sevk ettik. İzmir’de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. An itibarıyla yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

“36 bina, 52 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı”

Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında; soğutma çalışmalarının bitmesiyle, hasar tespitlerini süratle yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bununla beraber Manisa’mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallemizde çıkan orman yangını nedeniyle de Karayakup köyümüz yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlamak üzere 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemeleri yaptık. 36 bina, 52 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah dün nasıl yangınlarda, sellerde, heyelanlarda ve depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bu yangınlarda da yaralarımızı hızla saracağız. Ben tekrar aziz milletimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

“Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz”

Depremin yıkımlara neden olduğu 11 ilde 296 bin 755 evin inşasını sürdürdüklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Şu anda Hatay’ımızda 11 bin 366 yeni yuvamızı teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, inşallah eylül ayında 12 bin 259 yeni konutumuzu daha teslim ederek, teslim edilen konut sayımızı 23 bin 625’e ulaştıracağız. Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağı’mızda devam eden 152 bin 486 yeni yuva ve iş yerimizi de tamamlayacağız. Şunun altını önemle çizmek istiyorum; yıllardır bu sokaklarda, bu evlerde oturan vatandaşlarımız yine burada, komşularıyla beraber oturmaya devam edecekler. Bu tarih şehrinin demografisi korunacak böylece kültürel yaşam, sosyal hayat tüm güzellikleriyle yeni yüzyıllara taşınacak. Son derece önem verdiğimiz bir çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, eskiden Asi Nehri’nin kıyısına kadar yerleşim yerleri vardı. Şimdi yeni yaptığımız planlamayla Asi Nehri’nin yakın çevresini tamamen koruyoruz. Bu bölgeyi yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeniden ihya ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımız da yine aynı mahallelerinde, yeni yuvalarında huzurla, güvenle yaşamaya devam edecekler. Asi Nehri’nin doğusunda, kentin tarihi ve kültürel mirasının yer aldığı Hatay kent merkezinin yeniden Hataylı vatandaşlarımız tarafından kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla gerek tarihi Uzun Çarşı Bölgesi’nin gerekse de Kurtuluş Caddesi ve Kemalpaşa Caddesi’nin yeniden ihyasına yönelik hazırladığımız projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca, Hatay’ın en önemli akslarından biri olan Atatürk Caddesi’ni de unutmuyoruz. Burada da ticari hareketliliğinin daha güçlü bir şekilde sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Asi Nehri’nin batısında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antakya’mızda Eski Meclis Binası ile bütünleşecek kamusal alanlarla eski Antakya’nın özgün mimarisine uygun hazırladığımız konut ve iş yeri projelerimizi uygulamaya başladık. Sonuç olarak, büyük yıkıma uğrayan Asi Nehri’nin çevresinde kalan bölge ve caddelerimizi, inşallah yeniden eski tarihi hüviyetine ve silüetine kavuşturacağız."

“İskenderun sahil projesi hızlandırılıyor'

İskenderun Sahili'ndeki depremin ardından 80 santimetreye varan oranda çökme meydana geldiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Şimdi biz de sahilimizi korumak ve geleceğe en doğal ve güzel haliyle taşımak için harekete geçiyor, İskenderun Sahil Proje’mizi hızlandırıyoruz. Bu projemizle, sahilin güvenliğini sağlayacağız. Ağaçları ve doğal dokuyu koruyacak, geliştireceğiz. Sahilimizi, şehirle bütünleşen, vatandaşımızın denizden en güzel şekilde istifade edebileceği şekle getireceğiz. Biz Türkiye Yüzyılı’nı, afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin yolunun da deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Depremzede kardeşlerimiz bu noktadaki gayretimizi yakından takip ediyor ve devletimize sonuna kadar güveniyor. Biz de milletimize söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’de umudun, icraatın ve geleceğin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde tek bir sağlıksız yapı kalmayana kadar gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalışacağız. Depremzede kardeşlerimizin her anlarında hep yanlarında olacağız. Rabbim bizi vatandaşlarımıza mahcup etmesin, diyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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