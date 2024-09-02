Burdur’un Gölhisar ilçesinden Denizli'ye gitmek üzere yola çıkan otomobil, Yeşildere-Çameli karayolunda şarampole düşerek kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner K. (43) idaresindeki otomobil, Denizli'nin Çameli ilçesine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza sonucu araçta bulunan Fikret K. (60), Ramazan D. (52), ve Önder Konuk (46) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Önder Konuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer üç yaralı ise ilk müdahalelerin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Önder Konuk'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Şarampole düşen araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.