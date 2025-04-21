Merkezefendi Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlediği 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı. 19 Nisan’da başlayan ve 25 Nisan’a kadar sürecek festival, yurtiçi ve yurtdışından tiyatro ekiplerini çocuklarla buluşturuyor.

Renkli oyunlar sahnede, salonlar dolu

Festivalde Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden gelen tiyatro topluluklarının yanı sıra Türkiye’den çeşitli belediyelere bağlı tiyatro grupları yer alıyor. Etkinlik boyunca farklı oyunlar, Denizli'nin çeşitli noktalarındaki kültür merkezlerinde ve açık alanlarda sahneleniyor.

Bugün sahnelenen oyunlar arasında Menteşe Belediye Tiyatrosu’nun “Hayvanların Büyülü Dünyası”, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre’ın “Bremen Mızıkacıları” ve Tricktrak Tiyatro’nun “Kuthi” isimli oyunu yer aldı.

Gün gün tiyatro programı

22 Nisan Salı:

Bremen Mızıkacıları, Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu, 11.00

Söyleşi: Prof. Dr. Nurhan Tekerek – Dr. Müşerref Göksever, Petek Salonu, 13.00

Hayvanların Büyülü Dünyası, Pamukkale Kültür Merkezi, 14.00

Binon Dance Altynsarin, Meska Anfi Park, 15.00

Kuthi, Adalet Parkı, 17.00

23 Nisan Çarşamba:

Binon Dance Altynsarin, Merkezefendi Kültür Merkezi, 13.00

Bremen Mızıkacıları, Servergazi Salonu, 15.00 22 Nisan Salı Aydın elektrik kesintisi: Efeler, Didim dikkat... 6 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

Kuthi, Merkezefendi Kültür Merkezi önü, 17.00

24 Nisan Perşembe:

Dünyadaki En Güzel Şey, Servergazi Salonu, 11.00

Söyleşi: Prof. Dr. Tülin Sağlam, moderatör Sinan Küçüköz, Petek Salonu, 13.00

Dünyadaki En Güzel Şey, ikinci gösterim, 15.00

Binon Dance Altynsarin, Sevindik Vadi Park, 17.00

25 Nisan Cuma:

Enos ve İo: Farklılıklar Gezegeni, Servergazi Salonu, 11.00

Hep İyi Ol, Servergazi Salonu, 15.00

Sanatla büyüyen çocuklar

Merkezefendi Belediyesi, festival ile çocuklara tiyatroyu sevdirmeyi, kültürel etkileşimi artırmayı ve eğlenceli öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor. Festival boyunca çocuklar sadece oyunları izlemekle kalmayacak, aynı zamanda söyleşiler ve kültürel etkinliklerle de etkileşimde bulunacak.