Muğla’nın Milas ilçesindeki katı atık tesisinde deodorant şişelerinden sızan gazın alev alması sonucu patlama meydana geldi. Biri ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla’da katı atık tesisinde patlama

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Milas Katı Atık Tesisi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çalışanlar H.B. (38) ve H.G. (31) pres makinesine attıkları deodorant şişelerinden sızan gazın, yakında kaynak yapan A.K. (54)’nin kıvılcımıyla temas etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, çalışanlar panik halinde dışarı çıktı.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Patlamada A.K., H.B. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan kaynak ustası A.K.’nin durumunun ağır olduğu, diğer iki çalışanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatıldı.

Olayın ardından tesisin bir bölümü güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.