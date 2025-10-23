Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Halil Efe, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya’da yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 9. kilometresinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Halil Efe’ye A.N.Y. idaresindeki 43 ACF 633 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Halil Efe, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.N.Y., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemede, çarpmanın şiddetiyle aracın ön kısmında ciddi hasar oluştuğu, yolun bir süre trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Çevredeki bazı görgü tanıkları, yaşlı adamın aniden yola çıktığını ve sürücünün fren yapmasına rağmen kazanın önlenemediğini ifade etti.