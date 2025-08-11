Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Marmara genelinde hissedilen deprem, ilçede can kaybına ve ciddi hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı.

Depremin etkisi gün ağarınca net şekilde ortaya çıktı. Drone ile kaydedilen görüntülerde, ağır hasar gören ve yıkılan evler dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Merkezde 1 bina tamamen yıkıldı, kırsal yerleşimlerde ise 16 yıkık bina tespit edildi. Bunların 12’si metruk, 4’ünde ise yaşayanlar vardı. Vatandaşlarımız kendi imkânlarıyla kurtuldu” dedi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca 2 cami minaresinin yıkıldığını ve bölgede elektrik, su ve doğal gaz kesintisi yaşanmadığını belirtti. “Şükürler olsun ki ağır yaralımız yok” diyen Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve detaylı raporun en kısa sürede paylaşılacağını söyledi.

AFAD verilerine göre depremden sonraki saatlerde 200’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En büyüğü 4,6 olan bu sarsıntılar gece boyunca devam etti. Uzmanlar, bölgede artçıların bir süre daha sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.