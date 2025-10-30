30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremde 117 yurttaş hayatını kaybetti. Depremin 5. yılında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yapı güvenliği ve güçlendirme konularında yasal ve teknik önlemlerin hızla alınması çağrısında bulundu.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde hayatını kaybeden yurttaşlar anılırken, aynı ihmalkârlığın 6 Şubat 2023 depremlerinde on binlerce can kaybına yol açtığı vurgulandı. Gebze’de 2012’de yapılan bir binanın deprem olmadan yıkılması, yapı üretim süreçlerindeki bilimsel ve teknik eksiklikleri gözler önüne serdi.

İzmir’de okullar ve üniversiteler ne kadar güvenli?

Hastaneler olası depreme hazır mı?

Kent altyapısı, yollar, köprüler ve toplanma alanları güvenli mi?

Orta hasarlı binalardan kaç tanesi güçlendirildi veya dönüştürüldü?

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, tüm yapı stokunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının teşvik edilmesi, periyodik kontrollerin zorunlu hale getirilmesi ve imar affı gibi istisnai uygulamaların tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığa, yapı üretiminde yetkin mühendislik uygulamalarının güvence altına alınması, yapı denetim sisteminin kamusal bir görev olarak yeniden kurgulanması ve Yapı Stoku Envanteri’nin tamamlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

Üniversitelere nitelikli mühendislik eğitimi verme sorumluluğu hatırlatılarak, inşaat mühendisliği bölümlerine giriş koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İnşaat mühendislerinin imzalarının yalnızca bir bina için değil, yaşam güvenliği için atıldığı belirtilerek, etik değerlere ve mesleki denetime sıkı sıkıya bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

Beş yıl sonra hâlâ alınmayan önlemler, yeni felaketler için bir risk tablosu oluşturuyor. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, tüm paydaşları göreve çağırarak, güvenli kentler için kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.